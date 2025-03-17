Ставка ЦБ РФ, вероятно, останется на уровне 21% в марте - "Газпромбанк Инвестиции"

Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, при этом возможно смягчение сигнала от регулятора, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Наш базовый сценарий предполагает начало цикла снижения ключевой ставки в июне-июле 2025 года. При этом мы не ожидаем, что первый шаг будет резким. Однако изменение внешних факторов может существенно повлиять на политику Банка России в любую сторону", - пишут эксперты в комментарии.

Рынки акций и облигаций могут кратковременно показать незначительную коррекцию, если решение ЦБ РФ и его риторика полностью совпадут с ожиданиями рынка, а в случае смягчения позиции регулятора - показать заметный рост, отмечают эксперты.

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