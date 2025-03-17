Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5560-5680п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5560-5680 пунктов на торгах в понедельник при повышенном уровне волатильности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.

Торги на европейских и азиатских фондовых площадках проходят в зеленой зоне, отмечает эксперт. Фьючерсы на американские индексы ушли на отрицательную территорию. Реакция на публикуемые данные розничных продаж, по мнению аналитика, вызовет повышенную волатильность, которая может дополнительно усилиться в случае появления новостей вокруг торговых войн. "Баланс рисков складывается негативным, хотя сильная статистика розницы способна улучшить ситуацию, - указывает Мкртчан. - Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5560-5680 пунктов".

S&P 500 отскочил от отметки 5500 пунктов и с технической точки зрения данный психологически значимый рубеж способен создать как минимум временную поддержку широкому рынку, полагает стратег инвесткомпании. "Продолжения нисходящей динамики исключать нельзя, но, на наш взгляд, наиболее вероятна приостановка снижения, - прогнозирует Мкртчан. - При активизации распродаж S&P 500 может поддержать область 5400-5450 пунктов, а при восходящем движении индекс столкнется с сопротивлением на уровнях 5740 и 5800 пунктов".

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