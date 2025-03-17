"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7970 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7970 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, стоп-приказ: 6980 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что у компании значительная чистая денежная позиция и одна из лучших оценок в сравнении с конкурентами по стоимостным мультипликаторам, ожидаемые дивидендные выплаты за 2024 год - более 1000 рублей на акцию.

"С технической точки зрения акции компании торгуются вблизи локальной зоны поддержки, обеспечивая возможность открытия позиций в направлении восходящего тренда с коротким стопом. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6980 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск 2,89", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.