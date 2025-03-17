.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции НОВАТЭКа, Полюса и Яндекса будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 марта 2025 года 12:26
Акции НОВАТЭКа, Полюса и Яндекса будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции "НОВАТЭКа", "Полюса" и "Яндекса" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Акции "НОВАТЭКа" перешли к резкому росту в конце декабря, и сейчас заканчивается первая серьезная коррекция восходящего тренда, - отмечает аналитик в комментарии. - Полагаем, что текущий ценовой уровень отлично подходит для участия в активном росте котировок "НОВАТЭКа" как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Помочь должны серьезные перспективы компании в случае смягчения санкций, а также спавшая перекупленность на индексе относительной силы. Ожидаем, что к концу недели акции достигнут следующего уровня сопротивления и будут торговаться в диапазоне 1350-1370 руб.". Акции "Полюса" после почти беспрепятственного роста наконец скорректировались, констатирует Буянов. Это позволило инвесторам, не успевшим открыть позицию, поучаствовать в росте стоимости золотодобытчика. С учетом новой эскалации на Ближнем Востоке акции, по мнению стратега, выглядят еще интереснее за счет потенциала подорожания золота. "Технически картина остается привлекательной: перекупленность на индикаторах разворота тренда спала и не препятствует росту. Ожидаем, что к концу недели акции "Полюса" будут торговаться в диапазоне 19900-20000 руб.", - прогнозирует аналитик. "Акции "Яндекса" начали коррекцию в конце февраля и сейчас остановились у поддержки восходящего тренда. За довольно короткий срок этот уровень подтверждался уже пять раз, и причин для его преодоления пока нет. Последний отскок принес инвесторам почти 6% за один день. Не ожидаем столь резкого роста в этот раз, но рассчитываем на постепенный подъем котировок в течение недели. С наибольшей вероятностью к концу недели акции "Яндекса" будут торговаться в коридоре 4730-4800 руб.", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 марта 2025 года 19:14
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на вторник составляет 3200-3300 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Торги 17 марта на российских фондовых площадках с открытия проходили в уверенном плюсе, покупатели акций не снижали активности в течение... читать дальше
.17 марта 2025 года 18:35
ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на мартовском заседании - УК "Первая"
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на заседании 21 марта на уровне 21%, сигнал может быть смягчен до нейтрального, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Скорость снижения инфляции, как представляется, все больше соответствует нижней границе февральского... читать дальше
.17 марта 2025 года 18:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новые однолетние корпоративные облигации ООО "ДелоПортс" серии 001P-04, говорится в материале аналитика Виктории Нижник на портале БКС Экспресс. Объем - 10 млрд рублей, сбор заявок - 18 марта 2025 года, размещение запланировано на 20 марта, срок обращения -... читать дальше
.17 марта 2025 года 17:35
Сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (21% годовых) является основным вариантом итогов заседания 21 марта 2025 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Могут приводиться аргументы за ее повышение и не исключены голоса за снижение.... читать дальше
.17 марта 2025 года 16:59
Котировки бумаг ПАО "Группа ЛСР" обладают потенциалом дальнейшего роста, считают аналитики SberCIB Investment Research. Эмитент отчитался за второе полугодие 2024 года по МСФО, результаты сильные, отмечают эксперты: год к году выручка снизилась на 5%, скорректированная EBITDA - на 11%, а... читать дальше
.17 марта 2025 года 16:23
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка, сообщается в комментарии аналитика Андрея Шарова. "Дополнительную поддержу результатам эмитента за 4К24 по МСФО оказали рост комиссионных доходов и доходы от валютной переоценки. Сохраняем позитивный взгляд на Совкомбанк как на историю... читать дальше
.17 марта 2025 года 15:46
Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, при этом возможно смягчение сигнала от регулятора, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Наш базовый сценарий предполагает начало цикла снижения ключевой ставки в... читать дальше
.17 марта 2025 года 15:22
Бумаги ПАО "Группа ЛСР" остаются долгосрочно привлекательными с точки зрения дивидендов, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. Скромный рост выручки эмитента в 2024 году обеспечен преимущественно продажами недвижимости в Москве - застройщик активно... читать дальше
.17 марта 2025 года 15:01
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5560-5680 пунктов на торгах в понедельник при повышенном уровне волатильности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана. Торги на европейских и азиатских фондовых площадках проходят в зеленой... читать дальше
.17 марта 2025 года 14:33
Курс рубля по итогам недели может остаться ниже 12 руб./юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "На прошлой неделе рубль укрепился - поддержку российской валюте продолжает оказывать геополитический фактор, - пишут эксперты в обзоре. - Данные с прошлой недели также показали наличие... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.