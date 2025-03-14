"Т-Инвестиции" начали анализ Ленты с рекомендацией "покупать" для ее акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Ленты" (MOEX: LENT), сообщается в обзоре брокера.

Прогнозная стоимость акций ритейлера, рассчитанная экспертами, составляет 1600 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

Как отмечают аналитики, повышение потребительской активности остается драйвером роста продовольственной инфляции, что позитивно сказывается на среднем чеке и финансовых результатах продуктовых ритейлеров. Кроем того, "Лента" продолжает развивать мультиформатную бизнес-модель, которая закрывает широкий диапазон потребительских запросов.

Бумаги компании с 2020 года бумаги торговались с форвардным EV/EBITDA на уровне 4,1x. Текущее значение мультипликатора составляет около 3,2x, что подразумевает недооценку акций в размере 29% относительно исторических уровней, пишут эксперты.

Текущая стоимость акций "Ленты" составляет порядка 1316,5 рубля за штуку.

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