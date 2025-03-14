Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 21% в марте - "Т-Инвестиции"

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне текущем уровне в 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Мы приближаемся к заседанию Банка России по ключевой ставке с комфортным фоном по инфляции и кредитованию. Сохранение ставки на уровне 21% кажется практически решенным делом, при этом вероятность смягчения сигнала регулятора растет, - пишет эксперт в комментарии. - Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает начало снижения ключевой ставки во втором квартале 2025 года. Если ЦБ не перейдет к нормализации денежно-кредитной политики до середины года, то риски переохлаждения кредитной активности возрастут".

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