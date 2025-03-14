"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" на фоне слабой конъюнктуры на рынке алмазов, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

Индия снизила как импорт алмазов, так и экспорт бриллиантов, по данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

"Результаты не стали неожиданностью для рынка и оказались слабыми. В Индии ограняется 90% добытых в мире алмазов. Февральская статистика по стране подтвердила, что кризис в отрасли, который наблюдается уже более двух лет, сохраняется", - отмечают эксперты.

"Сохраняем негативный взгляд на акции "АЛРОСА" на фоне слабой конъюнктуры на рынке алмазов без признаков разворота", - указывают аналитики инвесткомпании.

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