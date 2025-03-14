"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции "РусАла", явных драйверов для дальнейшего роста котировок его бумаг не видно, сообщается в материале аналитиков брокера.

Опубликованные результаты эмитента за 2024 год по МСФО сошлись с консенсус-прогнозом аналитиков, позитивное влияние на финпоказатели компании во втором полугодии прошлого года оказали рост цен на алюминий и ослабление рубля, отмечают эксперты.

Аналитики "Т-Инвестиций" нейтрально смотрят на акции "РусАла", поскольку не видят явных драйверов для дальнейшего роста котировок. К тому же, указывают они, из-за невысокой маржинальности бизнес эмитента крайне чувствителен к курсу рубля, и его текущее укрепление негативно для компании.

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