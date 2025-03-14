Акции Татнефти в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Татнефти" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2024 года, продемонстрировав рост выручки и прибыли по итогам года, констатируют эксперты.

Компания по итогам 2024 года заработала своим акционерам 136 рублей чистой прибыли на одну акцию, что эквивалентно 19,3 и 20,8% текущей акционерной доходности для владельцев обыкновенных и привилегированных акций соответственно, отмечают аналитики сервиса.

Суммарный размер дивиденда по итогам 2024 года с учетом уже выплаченных ранее промежуточных дивидендов может составить 81,05 рубля на одну акцию (дивидендная доходность - 11,5 и 12,4% для владельцев обыкновенных и привилегированных акций соответственно), указывают они.

"Мы позитивно оцениваем раскрытые финансовые результаты "Татнефти" и отмечаем, что, несмотря на снижение добычи нефти, компания имеет устойчивое финансовое положение благодаря отрицательному чистому долгу и фокусировке на увеличении переработки и продаж нефтепродуктов. Учитывая текущий уровень котировок, мы считаем, что акции справедливо оценены рынком", - пишут эксперты в обзоре.

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