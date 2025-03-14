Долгосрочный взгляд на рынок ОФЗ остается позитивным - ПСБ

Долгосрочный взгляд на рынок рублевых гособлигаций остается позитивным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ перешел к консолидации в ожидании дальнейшего прогресса по геополитической повестке, констатирует аналитик. Внутренние факторы при этом складываются в умеренно позитивном ключе - торможение кредитования и инфляции позволяет рассчитывать на смягчение сигнала Банка России на заседании через неделю, отмечает эксперт.

"На фоне роста геополитической неопределенности не исключаем продолжения консолидации/умеренной коррекции рынка ОФЗ, однако долгосрочный взгляд на рынок остается позитивным, - пишет Грицкевич. - Сохраняем рекомендацию накапливать длинные ОФЗ-ПД и/или корпоративные выпуски с рейтингом "ААА/АА". На горизонте года целью по долгосрочным ОФЗ (от 10 лет) остается отметка 12%, что позволит получить полную доходность на уровне 30-33% за год".

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