Рубль в целом обладает потенциалом укрепления на следующей неделе - ПСБ

Укрепление рубля может продолжиться на следующей неделе при сохранении благоприятного новостного фона, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Мы не исключаем в пятницу обновления локальных минимумов по курсовым котировкам, хотя в основном ориентируемся на боковое движение курса рубля вблизи нижней границы текущего краткосрочного диапазона 11,7-12,1 руб. за юань", - указывает аналитик.

"Рынок по-прежнему не ощущает угроз от геополитических рисков. При этом статистика по платежному балансу за февраль показала, что импорт остается под серьезным давлением жестких денежно-кредитных условий. Экспорт товаров при этом в феврале вырос, хотя и продолжил умеренно снижаться относительно уровня годичной давности, - пишет Попов в обзоре. - Таким образом, фундаментальный спрос на валюту, скорее всего, и в марте остается довольно слабым, что поддерживает тренд к дальнейшему укреплению рубля, который может продолжиться на следующей неделе при сохранении благоприятного новостного фона".

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