ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 860 руб. и 855 руб. соответственно, сообщается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова.

"Результаты компании за 2024 год оцениваем как хорошие, - отмечает аналитик. - Благодаря нефтепереработке выручка компании выросла сильнее, чем среднегодовая рублевая стоимость Urals (+22% г/г). Свободный денежный поток, благодаря сильному сокращению капзатрат (до 171 млрд руб., -23,7% г/г), вырос в 2,5 раза, что позволяет компании выплатить высокие финальные дивиденды. Ожидаем 37-39 руб. на акцию, что подразумевает привлекательную дивидендную доходность - 5,4-5,6% по обыкновенным и 5,8-6% по привилегированным акциям".

По мнению Локтюхова, снижение рублевой стоимости нефти при сохранении санкционного давления и высокой инфляции заставляют опасаться ухудшения финансовых показателей "Татнефти" в этом году и несильного снижения дивидендных выплат ввиду большого вклада переработки и ориентации компании на внутренний рынок.

"Бизнес "Татнефти" оцениваем, как крепкий, акции считаем привлекательной дивидендной историей, рекомендацию по обеим бумагам "покупать" сохраняем", - резюмирует эксперт банка.

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