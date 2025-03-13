SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Делимобиля

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций "Делимобиля" и целевую цену на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Делимобиль" раскрыл результаты за 2024 год: скорректированная EBITDA выросла на 20% - чуть выше прогноза аналитиков. Рентабельность по EBITDA снизилась на 10 процентных пунктов. Чистая прибыль по итогам года - 8 млн рублей.

"Основная причина - увеличение финансовых расходов на 65%, - отмечают эксперты. - Оно вызвано существенным ростом парка и ставок в 2024 году. Год к году выручка увеличилась на 34%, что соответствует ранее опубликованным данным. В целом результаты за 2024 год - в рамках ожиданий, перспективы у компании хорошие. В этом году ждем роста цен на услуги каршеринга на 20% год к году из-за существенного дисконта к стоимости такси".

Кроме того, аналитики прогнозируют рост эффективности благодаря запуску сети СТО. По их подсчетам, это должно снизить затраты на обслуживание парка до 20%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.