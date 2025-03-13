"Финам" подтверждает рейтинг акций Татнефти на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" на уровне "держать" с целевой ценой 664,5 руб. и 659,2 руб. за бумагу соответственно, сообщается в материале инвесткомпании.

"Татнефть" представила умеренно позитивную отчетность по итогам 2024 года, показав сильную генерацию свободного денежного потока и незначительно опередив прогнозы по прибыли, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Интригой в кейсе "Татнефти" остается размер дивидендов - доходность выплат за четвертый квартал, по нашим оценкам, может составить от 3,7% до 6,5% в зависимости от пэйаута. В то же время снижение рублевых цен на нефть, наблюдающееся с начала года, может привести к ухудшению финансовых результатов "Татнефти" в ближайшие кварталы, что, на наш взгляд, является основным краткосрочным сдерживающим фактором для акций компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.