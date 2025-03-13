Акции Европлана могут быть привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" привлекательны для вложений в долгосрочной перспективе при смягчении денежно-кредитной политики Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По данным "Эксперт РА", объем нового бизнеса на рынке лизинга в 2024 году снизился на 7%, составив 3,3 млрд рублей, на фоне снижения в розничном сегменте, в то время как разовые крупные сделки поддержали корпоративный сегмент, отмечают эксперты. Ожидается, что в 2025 году сокращение объемов бизнеса составит 15-25%. -

"Наш выбор в отрасли - компания "Европлан". На наш взгляд, в ближайший год компания сосредоточится на работе с текущими клиентами, предлагая им условия для более стабильного прохождения текущего экономического цикла в экономике, - пишут аналитики в обзоре. - Эмитент продолжает реализовывать стратегию фиксированных процентных ставок для клиентов, что не привело к росту процентных расходов у них в период роста ключевой ставки ЦБ РФ в 2024 году и оказало положительное влияние на платежеспособность лизингополучателей".

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