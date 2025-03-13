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13 марта 2025 года 15:24
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Татнефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку бумаг "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 920 рублей за штуку для обыкновенной акции и 900 рублей за штуку для привилегированной акции, сообщается в материале аналитиков. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за II полугодие и 2024 год по МСФО, констатируют эксперты. "Подтверждаем позитивный взгляд на акции. Следующее важное корпоративное событие - рекомендация совета директоров по размеру дивиденда за IV квартал 2024 года, которую ожидаем в течение нескольких недель. Финальный дивиденд может составить до 44 руб. /акцию (дивидендная доходность - до 7%) при выплате 75% прибыли МСФО за год, - указывают аналитики инвесткомпании. - У "Татнефти" высокий потенциал роста производства, который ограничен квотированием добычи в рамках соглашения ОПЕК+". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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