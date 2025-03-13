SberCIB сохраняет позитивную оценку рынка акций РФ на 2025г

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку российского рынка акций на текущий год, говорится в материале аналитиков.

Эксперты инвестбанка прогнозируют, что индекс Мосбиржи может вырасти до 3550 пунктов до конца 2025 года, для этого ключевая ставка Банка России должна снизиться до 19% годовых (базовый сценарий). А если снижение геополитической напряженности ускорится и ставка упадет до 17% годовых в текущем году (оптимистичный сценарий), то индекс Мосбиржи, по их мнению, может вырасти и до 4000 пунктов.

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