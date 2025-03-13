Возможно смягчение риторики ЦБ РФ по итогам заседания 21 марта - ПСБ

Возможно смягчение риторики Банка России по итогам заседания 21 марта 2025 года на фоне данных по инфляции, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция развивается вблизи прогноза регулятора - 7-8% на конец года. Однако пока рано говорить об устойчивости стабилизационных процессов и улучшать прогноз ключевой ставки (ждем начала ее снижения с III квартала). При этом есть все основания ждать смягчения риторики Банка России в следующую пятницу, что может добавить оптимизм рыночным ожиданиям", - пишет эксперт.

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