Котировки нефти Brent пока могут задержаться выше $70/барр. в ожидании дальнейших драйверов - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent пока могут задержаться выше $70 за баррель в ожидании дальнейших драйверов, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в среду выросли. Поддержку котировкам оказали данные от Минэнерго США, неожиданно показавшие максимальное с начала октября недельное снижение бензиновых запасов. В вышедшем вчера месячном отчете ОПЕК при этом прогнозы по спросу были оставлены без изменений, несмотря на развивающиеся события вокруг пошлин. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $70,9/барр. В целом цены пока могут задержаться выше $70/барр. в ожидании дальнейших драйверов", - отмечают аналитики банка.

Рубль в среду умеренно слабел. По мнению экспертов, российская валюта показывала такую динамику во многом в рамках коррекции и в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации. В четверг утром курс CNY/RUB находится у 11,96 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно.

По оценке аналитиков банка, в ближайшие дни все еще сохраняется потенциал роста курса выше 12 руб./юань в отсутствии особо позитивных сюрпризов со стороны геополитики.

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