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13 марта 2025 года 10:47
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив акций группы "Ренессанс страхование"
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив акций группы "Ренессанс страхование" и видит компанию одним из главных бенефициаров возможного улучшения ситуации в макро- и геополитике, говорится в материале аналитиков банка Евгения Кипниса и Филиппа Николаева. Группа "Ренессанс Страхование" представила финансовые результаты по МСФО за 2024 год: чистая прибыль составила 11,1 млрд рублей (+8% г/г, ROE - 24%), что выше ожиданий экспертов Альфа-банка на 3% (10,8 млрд руб.). "На наш взгляд, результаты компании выглядят сильно, особенно с учетом того, что в ноябре-декабре 2024 года рынок ожидал прибыль на уровне 8-9 млрд руб., - пишут эксперты. - Во многом этому поспособствовало ралли фондового рынка в последнюю декаду 2024 года. В то же время, по последним индикациям, прибыль 2025 года может быть на уровне 15-16 млрд руб., что ниже текущих ожиданий рынка (18-22 млрд руб.). Таким образом, при текущих котировках RENI торгуется с коэффициентом P/E 2025П на уровне 4,8-5,1x, и дивидендной доходностью 9,9-10,5%". Акции компании с конца 2024 года выросли на 24% против индекса Мосбиржи (+10%) и индекса финансового сектора (+14%) на фоне улучшения ожиданий по ДКП и геополитике, а также включения акции компании в индекс Мосбиржи, подчеркивают Кипнис и Николаев. "Долгосрочно мы сохраняем позитивный взгляд на RENI и видим компанию одним из главных бенефициаров возможного улучшения ситуации в макро- и геополитике, - отмечают аналитики Альфа- банка. - В краткосрочной перспективе в случае коррекции на фоне пересмотра ожиданий рынка по прибыли на 2025 год может появиться возможность для покупки или наращивания позиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЕНЕССАНС/СТРАХОВАНИЕ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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