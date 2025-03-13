Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить снижение на торгах в четверг виду отсутствия позитивных геополитических вводных, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Коррекционный настрой может несколько усилиться, вероятны попытки индекса откатиться в диапазон 3100-3150 пунктов, указывает эксперт в комментарии.

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