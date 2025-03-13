Прогнозная цена акций "Ренессанс страхование" на горизонте года - 148-152 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование" на горизонте года составляет 148-152 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал результаты за 2024 год по МСФО, которые мы оцениваем как сильные. Поддержку прибыли оказало активное управление инвестиционным портфелем и M&A сделки (рост портфеля на 28,8% с начала года, до 234,7 млрд руб.)", - отмечают эксперты.

Менеджмент компании рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 6,4 руб./акцию, дивдоходность - 5%.

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