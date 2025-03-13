Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет по рынку нефти МЭА;

- промышленное производство еврозоны в январе;

- индекс цен производителей США в феврале;

- финансовые результаты "РусГидро" за 2024 год по МСФО.

- встреча генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом.

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