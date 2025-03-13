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13 марта 2025 года 09:12
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ежемесячный отчет по рынку нефти МЭА; - промышленное производство еврозоны в январе; - индекс цен производителей США в феврале; - финансовые результаты "РусГидро" за 2024 год по МСФО. - встреча генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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