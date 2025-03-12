Цена нефти Brent может снизиться до $65/барр. в текущем году - Freedom Finance Global

Цена нефти Brent может снизиться до $65 за баррель в текущем году, если страны-участницы соглашения ОПЕК+ продолжат превышать установленные лимиты, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ОПЕК третий месяц подряд сохраняет прогнозы глобального спроса на нефть в 2025-м и 2026 году, отмечает эксперт. Согласно этим ориентирам в текущем году показатель увеличится на 1,45 млн, до 105,2 млн баррелей в сутки, а в 2026-м - на 1,43 млн, до 106,63 млн баррелей в сутки, после роста на 103,75 млн баррелей по итогам 2024-го.

"За февраль страны - участницы соглашения ОПЕК+ нарастили ежедневную добычу до 35,5 млн баррелей, превысив квоты и плановые показатели компенсации на 67 тыс. баррелей, - указывает Чернов. - Казахстан и Ирак добывали на 480 тыс. баррелей в сутки больше, чем предполагают лимиты для этих государств. Поскольку оценки рынка остались без изменений влияния на глобальные цены на нефть, вышедший ежемесячный отчет ОПЕК не оказал. В организации ждут, что участники соглашения об ограничении добычи продолжат превышать установленные лимиты. Это может привести к снижению цен на нефть Brent в текущем году до $65 за баррель".

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