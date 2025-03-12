.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозная цена акций "Ренессанс страхование" до конца 2025г - 145 руб. - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 марта 2025 года 16:43
Прогнозная цена акций "Ренессанс страхование" до конца 2025г - 145 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций "Ренессанс страхование" до конца текущего года составляет 145 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Бумаги эмитента вышли в лидеры роста на российском рынке в среду, подорожав на 1,09%, до 135,48 рубля, констатирует эксперт. Позитивную динамику котировок бумаг обеспечили публикации сильного отчета по МСФО и операционных результатов за 2024 год, новости о планируемых дивидендах, а также общий высокий спрос на акции компаний, работающих на внутреннем рынке, обусловленный укреплением рубля, отмечает Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЕНЕССАНС/СТРАХОВАНИЕ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
12 марта 2025 года 19:01
Цена нефти Brent может снизиться до $65 за баррель в текущем году, если страны-участницы соглашения ОПЕК+ продолжат превышать установленные лимиты, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. ОПЕК третий месяц подряд сохраняет прогнозы глобального спроса на нефть в 2025-м и 2026... читать дальше
.12 марта 2025 года 18:27
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций группы "Ренессанс Страхование", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты "Ренессанс Страхования" за 2024 год оказались весьма сильными, с превышением наших и рыночных ожиданий, - пишет эксперт. - При этом мы... читать дальше
.12 марта 2025 года 17:55
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1170 рублей за штуку, рейтинг - "держать", говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Дивидендная доходность эмитента традиционно остается скромной. Сейчас инвестиционный кейс компании продолжает строится вокруг... читать дальше
.12 марта 2025 года 17:18
Фундаментальная привлекательность американского рынка акций остается высокой, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс S&P 500 с начала текущего года скорректировался на 4,5%. Причиной падения стала повышенная краткосрочная неопределенность - инвесторы реагируют на заявления... читать дальше
.12 марта 2025 года 16:07
Давление на котировки акций Verizon Communications в ближайшей перспективе сохранится, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подешевели во вторник на 6,5%, констатируют эксперты: в ходе телеконференции компания заявила, что число новых подключений в 1К25 не изменится... читать дальше
.12 марта 2025 года 15:41
Акции "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Группа раскрыла финансовые результаты по итогам 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста суммы страховых премий, увеличение инвестиционного портфеля и... читать дальше
.12 марта 2025 года 15:17
Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1300 рублей за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 17 апреля, утвердить дивиденд за... читать дальше
.12 марта 2025 года 14:51
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций банка "Санкт-Петербург" с 341,72 руб. до 359,79 руб., что предполагает 11%-ный потенциал снижения и рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции банка подорожали с начала года на 10%, тогда как индекс... читать дальше
.12 марта 2025 года 14:32
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5670 пунктов в среду при повышенной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в узком диапазоне, а внешние фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику,... читать дальше
.12 марта 2025 года 13:59
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 135 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 14,57%, стоп-приказ: 131,28 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.