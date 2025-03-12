Давление на цену акций Verizon в ближайшей перспективе сохранится - инвестбанк "Синара"

Давление на котировки акций Verizon Communications в ближайшей перспективе сохранится, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента подешевели во вторник на 6,5%, констатируют эксперты: в ходе телеконференции компания заявила, что число новых подключений в 1К25 не изменится или снизится по сравнению с 1К24.

Кроме того, отмечают аналитики инвестбанка в комментарии, Verizon ожидает, что по причине ценовых действий конкурентов ее услугами перестанут пользоваться большее, чем руководство предполагало прежде, количество клиентов.

"На наш взгляд, давление на бумагу в ближайшей перспективе сохранится", - пишут эксперты.

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