Акции "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Группа раскрыла финансовые результаты по итогам 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста суммы страховых премий, увеличение инвестиционного портфеля и чистой прибыли компании, констатируют эксперты.

Менеджмент компании рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате финальных дивидендов за 2024 год в размере 6,4 рубля на акцию, что соответствует текущей дивдоходности в 4,8%. В случае утверждения рекомендации общая сумма дивидендов за минувший год с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов составит 10 рублей на акцию, отмечают аналитики сервиса.

"За счет активного управления портфелем и сделок M&A инвестиционный портфель эмитента достиг рекордного значения в 234,7 млрд рублей (+28,8% с начала года), что создает хороший задел для будущего роста инвестиционного дохода, - пишут эксперты в обзоре. - Высокая ключевая ставка позволит компании получать повышенные купонные доходы по новым купленным облигациям, а в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России в 2025 году мы ожидаем увеличения доходов от переоценки финансовых активов инвестиционного портфеля".

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