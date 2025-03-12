"АКБФ" повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 359,79 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций банка "Санкт-Петербург" с 341,72 руб. до 359,79 руб., что предполагает 11%-ный потенциал снижения и рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции банка подорожали с начала года на 10%, тогда как индекс Мосбиржи вырос на 11%, - отмечают эксперты. - На прошлой неделе банк опубликовал отчетность по МСФО за 2024 год и подтвердил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год. Динамика активов банка превысила наши ожидания, тогда как прибыль оказалась несколько ниже прогнозов. Однако, представленные прогнозы, учитывая последние отраслевые данные и некоторое осторожное смягчение риторики Банка России по регулированию кредитования и ключевой ставки, способствовали пересмотру справедливой стоимости эмитента".

Оценка чистой прибыли банка по итогам 2025 года повышена с 43,2 млрд рублей до 46,2 млрд рублей. Прогноз темпа роста активов БСП на 2025 год увеличен до 9% против 6% ранее, а по итогам 2026 года остается на уровне 15%. Среднегодовой прогнозный прирост активов банка в 2024 году повышен до 14% по сравнению с 10% в 2012-2023 годах, что представляется аналитикам "АКБФ" базово-оптимистичной оценкой, учитывая, что банк традиционно отстает от широкого рынка по этому показателю, сохраняя сравнительно высокие уровни достаточности капитала.

"Дисконт - поправка на риски инвестиций для банка составляет по-прежнему 30%, отражая отраслевые прогнозы топ-менеджмента ведущих кредитных организаций, включая влияние роста ключевой ставки, повышения инфляционных рисков, значительную волатильность курса рубля в последние месяцы и высокий уровень неопределенности в отношении внешнего информационного фона", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.