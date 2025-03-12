S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5670п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5670 пунктов в среду при повышенной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в узком диапазоне, а внешние фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, - отмечает эксперт в комментарии. - Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный, ожидаем повышенную волатильность. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5500-5670 пунктов".

С технической точки зрения S&P 500 протестировал уровень 5530 пунктов, что соответствует 10%-й просадке от исторического максимума, констатирует аналитик. "Данный психологически значимый рубеж может обеспечить бенчмарку поддержку, хотя бы временную, - полагает он. - Индикатор RSI опустился ниже 30 пунктов. Из этой области ранее происходили заметные отскоки. Хотя продолжения нисходящей динамики исключать по-прежнему нельзя, на наш взгляд, наиболее вероятна приостановка снижения. При активизации распродаж S&P 500 могут поддержать уровни 5500 и 5400 пунктов, а при восходящем движении сопротивление окажут отметки 5670 и 5735 пунктов".

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