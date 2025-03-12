Фокус рынка акций РФ остается на геополитике и перспективах ДКП - БКС Экспресс

Фокус российского рынка акций остается на геополитической ситуации и перспективах денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.

"Индекс Мосбиржи в среду не удержался на 3200 пунктах. Удастся ли оперативно вернуться выше, во многом будет зависеть от новых вводных. В фокусе все также геополитика и перспективы ДКП, - указывают эксперты. - В 19:00 МСК выйдут еженедельные данные по инфляции в РФ. В случае сильного отклонения от предыдущего показателя возможен рост волатильности уже на вечерней сессии. ЦБ РФ накануне отметил, что в январе-феврале рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, но оставался высоким".

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