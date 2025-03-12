ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в марте 2025г - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений (на уровне 21% годовых) по итогам заседания 21 марта 2025 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

ЦБ РФ во вторник опубликовал материал "О чем говорят тренды", которому финансовый рынок придает большое значение для оценки действий регулятора на ближайшем заседании. Сигнал публикации неоднозначный, отмечают эксперты.

С одной стороны, указано, что "оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен". Это воодушевило рынок, констатируют Орлова и Кобяк. Однако оценки трендовой инфляции выросли, и в целом уровень инфляции остается повышенным.

"На наш взгляд, тональность публикации скорее сдержанная, и мы ожидаем сохранения ставки на паузе 21 марта", - говорится в материале экспертов Альфа-банка.

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