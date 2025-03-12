Курс рубля может превысить отметку 12 руб./юань к концу недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может превысить отметку 12 руб./юань к концу недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник заметно укреплялся. Восходящую динамику российская валюта показывала на фоне вновь приблизившейся в глазах инвесторов деэскалации, - пишут эксперты в обзоре. - В среду курс CNY/RUB находится у 11,95 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Сформировавшийся геополитический фон играет на стороне рубля, но к концу недели курс все же способен превысить отметку в 12 руб./юань".

Нефтяные цены во вторник слабо, но все же выросли. По мнению аналитиков, восстановлению котировок способствовало дальнейшее ослабление доллара в мире. В среду фьючерсы Brent торгуются у $69,6/барр. На динамику сырья, помимо данных по инфляции в США, сейчас способен повлиять месячный отчет ОПЕК, полагают в банке. Если в нем прогнозы по спросу будут заметно снижены, черное золото рискует уйти к $69/барр.

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