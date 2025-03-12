Диапазон 3160-3230п по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность в среду - ПСБ

Диапазон 3160-3230 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи во вторник продолжил консолидироваться у отметки 3200 пунктов, не показав значимых изменений по итогам дня - отмечает эксперт в комментарии. - Торговая активность чуть подросла, но осталась невысокой. Инвесторы со сдержанным оптимизмом оценили итоги встречи Украины и США в Саудовской Аравии и перешли к ожиданию более значимых геополитических вводных, отыгрывая в течение торговой сессии больше фактор крепкого рубля и ожидания по сохранению высокой ключевой ставки".

Аналитик банка и в среду не видит повода для улучшения настроений и активизации покупателей - повышенная неопределенность относительно сроков и условий мирного урегулировании на Украине сохраняется, в то время как в текущие оценки большинства "фишек" уже в значительной степени заложен геополитический позитив".

Локтюхов полагает, что диапазон 3160-3230 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность, допускает откат индекса к его нижней границе.

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