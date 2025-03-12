"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 360-380 руб

"Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 360-380 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Операционные результаты эмитента за февраль 2025 года считаем нейтральными. По нашей оценке, акции торгуются с мультипликаторами 0,9 P/BV и 4,3 P/E за 2025 год, а это предполагает дисконт примерно в 27% к историческим средним уровням", - указывают эксперты.

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