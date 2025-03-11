Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Газпром нефти на уровне 650 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпром нефти" на уровне 650 рублей за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Во вторник на фоне слабого роста российского фондового рынка одним из лидеров повышения оказались акции "Газпром нефти" - компания сообщила о том, что провела успешные испытания по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) c применением жидкости на основе полиакриламида российского производства, отмечает эксперт.

"Для "Газпром нефти" это очень важно, так как в условиях санкций весьма актуальной становится замена импортного оборудования, компонентов и материалов, применяемых в добыче углеводородов, на российские в целях снижения издержек, - пишет Мильчакова. - Специалисты "Газпром нефти" совместно с партнерами разработали и испытали оптимальный состав российского полиакриламида, который подтвердил свою продуктивность в качестве альтернативы зарубежным материалам. Применение такой технологии позволит "Газпром нефти" увеличивать добычу трудноизвлекаемой нефти, в том числе на арктическом шельфе, и это достижение наверняка привлекло внимание инвесторов в акции нефтяной компании".

Также стратег не исключает, что рынок ожидает достаточно сильных результатов "Газпром нефти" по МСФО за 2024 год и новостей о финальном дивиденде.

"По итогам 1 полугодия 2024 года "Газпром нефть" выплатила дивиденды в размере 56,99 руб. на акцию, - напоминает Мильчакова. - Мы ожидаем, что по итогам 2 полугодия 2024 года компания может выплатить 55,5-57,5 руб. на акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.