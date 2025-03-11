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11 марта 2025 года 18:18
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Edison International
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Edison International с целевой ценой $77,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 35% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Инвестиции в акции Edison International на данный момент сопряжены с существенным риском, связанным с неопределенностью вокруг результатов расследования причин крупных пожаров в Калифорнии в начале 2025 года, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Однако действующие в штате законы значительно снижают потенциальные негативные последствия для компании, а высокая дивидендная доходность акций частично компенсирует эти риски. Поэтому мы придерживаемся позитивного взгляда на среднесрочные перспективы бумаг Edison International". Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-EDISON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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