Фундаментальная поддержка рубля в этом году будет ослабевать по мере сокращения торгового баланса - Райффайзенбанк

Фундаментальная поддержка рубля в этом году будет ослабевать по мере сокращения торгового баланса, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"В февральском обзоре рисков финансовых рынков ЦБ указывает, что ожидания смягчения геополитической напряженности стали одним из основных факторов укрепления рубля в феврале, - отмечают эксперты в комментарии. - Помимо геополитики, укрепление российской валюты было поддержано сокращением импорта и ростом чистых продаж валюты экспортерами. При этом, процент конверсии валютной выручки, видимо, остался на высоком уровне в феврале, превышая значения последних месяцев. Это увеличивает запас прочности для рубля".

Аналитики подчеркивают, что в феврале, впервые за 6 месяцев, население перешло к нетто-покупкам валюты, хотя их объем был небольшим (6,5 млрд руб. против продаж на 30-50 млрд руб. в предыдущие месяцы). ЦБ отмечает, что население обычно покупает валюту, когда рубль существенно укрепляется.

"Умеренно-позитивное развитие геополитической ситуации в последнее время увеличивает шансы на более устойчивое укрепление рубля, - резюмируют стратеги банка. - Однако мы по-прежнему сохраняем консерватизм в своих оценках, предполагая, что рубль все же ждет откат к более слабым уровням: 1) вряд ли существенных результатов в переговорах удастся добиться быстро; 2) фундаментальная поддержка рубля в этом году по мере сокращения торгового баланса будет ослабевать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.