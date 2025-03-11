"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 105 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 105 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,72%, стоп-приказ: 84,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль ВТБ в IV квартале 2024 года по МСФО составила 176,4 млрд руб., лучше прогноза, констатируют аналитики. Чистая прибыль за 2024 год - 551, 4 млрд руб. (+27,5%). Прибыль за IV квартал объясняется продажей небанковского цифрового бизнеса (+46 млрд руб.); переоценкой портфеля ценных бумаг (+40 млрд руб.); погашением кредитов на 600 млрд руб., что позволило распустить резервов на 13 млрд руб., отмечают эксперты инвесткомпании.

Эмитент обновил прогноз по прибыли на 2025 год, планирует заработать 430 млрд руб.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 84,5 руб. риск на портфель составит 0,69%", - указывают в "Финаме".

ВТБ - российский универсальный коммерческий банк.

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