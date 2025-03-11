ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью 356 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 12% от текущего уровня, сообщается в материале эксперта Дмитрия Грицкевича.

Эмитент сохраняет сильный бизнес-профиль, отмечает аналитик. "Подтверждаем наш прогноз по прибыли Сбербанка на 2025 год на уровне около 1,5 трлн руб." - указывает он.

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