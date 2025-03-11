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11 марта 2025 года 11:42

Прогнозная цена акций Системы на горизонте года - 21 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций АФК "Система" на горизонте года составляет 21 рубль за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Крупные активы эмитента приносят ему или могут принести в ближайшем будущем высокую финансовую отдачу. Акции холдинга выглядят существенно недооцененными, так как долговые проблемы ГК "Сегежа" в прошлом году тянули их вниз. Похоже, что этот негатив уже отыгран. Инвесторы, по всей видимости, также ожидают от "Системы" рекомендаций совета директоров по дивидендам за 2024 год", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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