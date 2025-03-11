Вероятно продолжение умеренных распродаж на рынке акций РФ во вторник - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение умеренных распродаж на российском рынке акций на торгах во вторник, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи по итогам понедельника вырос на процент, тем самым отыграв просадку вечера пятницы, но не более. Обороты торгов резко упали, составив чуть менее 90 млрд руб., что говорит о вялости большинства участников торгов, - пишет эксперт в комментарии. - Индикатор по-прежнему продолжает консолидацию вокруг отметки 3200 пунктов, выход из которой должен быть сильным. Но во вторник вряд ли случится движение, поводов для него нет никаких. Пока утренний фон говорит о более высокой вероятности продолжения умеренных распродаж".

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