Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги вторника вблизи 3200-3250п - "Цифра брокер"

Российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит консолидироваться вблизи достигнутых уровней 3200-3250 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Существенных новостей не ожидается, единственный предстоящий отчет - раскрытие выручки Henderson за февраль 2025 года, отмечают эксперты в комментарии.

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