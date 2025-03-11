Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- число открытых вакансий США в январе по оценке JOLTS;

- ежемесячный отчет по рынку нефти Минэнерго США;

- совет директоров "НОВАТЭКа" по итоговым дивидендам за 2024 год;

- совет директоров МКПАО "Яндекс" рассмотрит дивиденды за 2024 год;

- переговоры делегатов США и Украины в Саудовской Аравии.

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