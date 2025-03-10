"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 17 января 2025 года, с ожидаемой доходностью 8-10% к концу апреля, говорится в комментарии инвесткомпании.

"На фоне общерыночного роста бумага пока не показала ожидаемой доходности, но была хуже индекса Мосбиржи на 5 процентных пунктов. Низкие цены на алмазы и крепкий рубль отрицательно сказываются на прибыли компании. При текущем курсе рубля и ценах на алмазы акции "АЛРОСА" торгуются со значительной премией по мультипликатору Р/Е - в два раза выше среднеисторических уровней. Такая оценка выглядит неоправданно с учетом негативной рыночной конъюнктуры и сильного рубля. Таким образом, ждем падения котировок и прогнозируем доходность 8-10% по идее до конца апреля", - пишут аналитики.

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