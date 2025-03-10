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10 марта 2025 года 18:40
Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 12,1-12,6 за юань и 87-90 за доллар США - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 12,1-12,6 за юань, 94-97 за евро и 87-90 за доллар США, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В ближайшие дни может пройти американо-украинская встреча на уровне советников глав государств, на которой будут обсуждаться детали договора по редкоземельным металлам. Позитивные новости с этих переговоров будут положительно влиять на цены российских финансовых активов, включая курс рубля. Сокращение покупок валюты по бюджетному правилу в марте с 3,3 млрд до 2,9 млрд руб. в день является еще одним благоприятным для него фактором", - пишет в комментарии аналитик. Мильчакова напоминает, что в госбюджете РФ на 2024 год изначально был заложен среднегодовой курс доллара в 96,5 руб., но в феврале он составил лишь 94,5 руб. Если в текущем месяце получат практическое воплощение мирные инициативы со стороны РФ и Украины или состоится встреча президентов России и США с какими-либо позитивными реальными последствиями, рубль может продолжить среднесрочное движение в сторону 80 за доллар, полагает эксперт. "Если же попытки США и РФ наладить отношения не получат развития и Вашингтон реализует угрозу ужесточения санкций, доллар вернется в диапазон 90-93 рубля. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на конец этой недели 87-90, 94-97 и 12,1-12,6 соответственно", - прогнозирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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