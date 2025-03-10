Потенциальная выплата дивидендов может создать дополнительный импульс для цены акций Аэрофлота - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Аэрофлота" в настоящее время справедливо оценены рынком, однако потенциальная выплата дивидендов может создать дополнительный импульс для котировок его бумаг, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты за 2024 год. Компания вновь показала чистую прибыль после убытка, что дает высокие шансы на выплату дивидендов, отмечают эксперты.

"Аэрофлот" обновил дивидендную политику, в соответствии с которой целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Таким образом, указывают аналитики сервиса, дивиденд на акцию по итогам года может составить 16,2 рубля, что соответствует 21,6% дивидендной доходности по цене закрытия на 7 марта.

Однако более вероятно, считают эксперты, что объем дивидендов будет определяться на основе чистой прибыли по РСБУ, составившей 22 млрд рублей. Реальный дивиденд может составить 5,2 рубля на акцию с дивидендной доходностью 6,9% к цене закрытия на 7 марта.

"Аэрофлот" заработал существенный объем чистой прибыли в 2024 году и сформировал базу для выплаты дивидендов. Однако дальнейшая динамика роста финансовых показателей остается под вопросом в связи с вероятными низкими перспективами роста пассажиропотока в 2025 году на уровне 5% в соответствии с комментариями директора департамента управления сетью и доходами компании Ивана Батанова в декабре 2024 года, - пишут эксперты "Газпромбанк Инвестиций" в материале. - В то же время в случае реализации благоприятного сценария по открытию международных направлений компания может получить дополнительный рост доходов. Исходя из текущих котировок мы полагаем, что рынок справедливо оценивает акции "Аэрофлота", однако потенциальная выплата дивидендов может создать дополнительный импульс для акций".

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