Бумаги МТС непривлекательны на длинном горизонте - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "МТС" не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год.

"Высокие процентные расходы продолжают оказывать негативное воздействие на финансовые результаты компании. Возможная сумма дивидендных выплат за 2024 год, исходя из действующей дивидендной политики, превышает величину чистой прибыли и свободного денежного потока, полученных МТС в прошлом году, что на фоне отрицательного собственного капитала создает риски стабильного поддержания дивидендных выплат в будущем", - отмечают эксперты в комментарии.

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