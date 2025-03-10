Заявленный ориентир нового выпуска бондов Аэрофьюэлз находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций компании "Аэрофьюэлз" серии 002P-04 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

Компания "Аэрофьюэлз" планирует 14 марта открыть книгу заявок на облигации серии 002Р-04 объемом не менее 1 млрд руб. Срок обращения - 2 года, купонный период - 91 день. Ориентир по ставке купона - не выше 25,50% годовых (доходность - не более 28,05% годовых). Начало размещения предварительно назначено на 19 марта.

"В качестве ориентира можно рассмотреть выпуск "Аэрофьюэлз" 002Р-02, который при дюрации 1,2 года предполагает доходность 27,1% годовых, - отмечает аналитик Александр Афонин. - С учетом немногим более длительного срока обращения нового выпуска и кредитного рейтинга заявленный ориентир выглядит волне справедливо".

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