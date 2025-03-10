Заявленные ориентиры новых выпусков бондов "ВсеИнструменты.ру" выглядят привлекательно - инвестбанк "Синара"

Заявленные ориентиры новых выпусков облигаций ООО "ВсеИнструменты.ру" серий 001Р-05 и 001Р-06 выглядят привлекательно, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

Компания "ВсеИнструменты.ру" 13 марта планирует собрать заявки на два выпуска облигаций - серий 001Р-05 и 001Р-06 совокупным объемом 5 млрд руб. Срок обращения обеих серий - 1,5 года, купонный период по каждой - 30 дней. Тип купона у серии 001Р-05 - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки плюс спред не более 450 б. п., по серии 001Р-06 - фиксированный, не выше 24,50% годовых (доходность - не более 27,45% годовых).

"В феврале компания выходила на рынок облигаций с "фиксом" серии 001Р-04, - напоминает аналитик Александр Афонин. - Ставка купона по нему была установлена в 24% годовых, а сейчас выпуск торгуется выше номинала с доходностью 23,25% годовых. По нашей оценке, это заметно ниже по сравнению с соответствующей рейтинговой группой, а заявленный ориентир по выпуску с фиксированным купоном представляется вполне справедливым. Обращающиеся флоатеры предполагают премию к "ключу" в 580-620 б. п., что вполне справедливо с учетом рейтинга, поэтому заявленный диапазон выглядит весьма оптимистично".

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