"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВУШ Холдинга с целью 278 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) с целью 278 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что сезон кикшеринга стартовал в Санк-Петербурге и Нижнем Новгороде, в ближайшее время ожидается открытие в Москве благодаря аномально теплой погоде в марте в этом году. Анонсы начала сезона в крупных городах выступят драйверами роста в краткосрочной перспективе.

"С технической точки зрения акции демонстрируют восходящий тренд, пробив и закрепившись выше 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 278 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 215 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74", - указывают эксперты "Финама".

Whoosh - разработчик решений для рынка шеринга микромобильности. Шеринг микромобильности состоит в основном из кикшеринга (аренды электросамокатов) и велошеринга (аренды велосипедов).

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